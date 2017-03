tra il 6 e il 12 marzo 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Prosegue ancora il percorso che vedecostantemente al primo posto, il che potrebbe continuare ancora per un po' di tempo. Indietro si avvicenda lo spinoffche esordisce piazzandosi davanti alla serie principale.Tra le uscite rilevanti della settimana troviamo poi il sequel di Spice and Wolf, Isekai Izakaya "Nobu" e Tenshi no 3P! di cui è in arrivo l'anime.