Kaede nel ruolo di Makoto Kino, Sailor Jupiter

Yume Takeuchi nel ruolo di Ami Mizuno, Sailor Mercury

Hotaru Nomoto nel ruolo di Usagi Tsukino, Sailor Moon

Karen Kobayashi nel ruolo di Rei Hino, Sailor Mars

Rimo Hasegawa nel ruolo di Minako Aino, Sailor Venus

Syo Shiotsuki nel ruolo di Haruna Tenoo, Sailor Uranus

Sayaka Fujioka nel ruolo di Michiru Kaioo, Sailor Neptune

Karin Takahashi nel ruolo di Hotaru Tomoe, Sailor Saturn

Mikako Ishii nel ruolo di Setsuna Meioo, Sailor Pluto

Airi Kanda nel ruolo di Chibi-Usa, Sailor Chibi Moon

Yuuga Yamato nel ruolo di Tuxedo Mask, Mamoru Chiba

Bishōjo Senshi Sailor Moon

Il canale ufficiale YouTube diha diffuso nei giorni scorsi, un video promozionale del musicalper l'anniversario del manga, opera di Naoko Takeuchi Il musical si è svolto in ottobre e in novembre in varie città, fra cui Tokyo, Fukuoka e Osaka. Il DVD sarà disponibile da questa settimana.I membri delle Inner Guardians sono nuovi:I seguenti membri invece erano presenti anche negli altri musical di Sailor Moon:Tutti i membri sopra citati, tranne Airi Kanda, appariranno nel musical di Sailor Moon durante l'Anime Matsuri a Houston il 7 aprile: il cast parteciperà anche a sessioni di autografi e interviste, e perfino ad un tea party durante la convention.Questo cast ha sostituito quello principale di-Un Nouveau Voyage-. Hotaru Nomoto è, tra l'altro, la sesta attrice diversa ad impersonare la protagonista sul palco, contando anche chi interpretòagli inizi, dal 1993 al 2005.