Il 16 marzo nel cinema Kabukicho di Tokyo si è tenuta l'anteprima del nuovo live action Ghost in the Shell . Il regista Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore), Scarlett Johansson (The Major), Pilou Asbæk (Dr. Ouelet) e Beat Takeshi Daisuke Aramaki ) erano presenti sul tappeto rosso e sono stati accolti dai fan.Il regista settantenne è meglio conosciuto come Takeshi Kitano, regista di ben 17 film tra cui HanaBi, vincitore del Leone d'Oro durante la 54° Mostra internazionale cinematografica di Venezia nel 1997. Il regista ha molta stima dell'opera di Mamoru Oshii : ha perfino consegnato il premio per Miglior Film e il premio come Miglior Attrice Protagonista a Motoko Kusanagi durante la quinta edizione dei Tokyo Sport Film Festival. Takeshi è stato il presidente della premiazione fin dal 1992.Ha detto del film: "Abbiamo visto che la maggior parte degli adattamenti live action di un manga non diventano opere di qualità e vengono aspramente criticati. Ma questa volta i fan che sono cresciuti con il manga e l'anime originali erano entusiasti del film. Fedele ed originale, credo che possa considerarsi il primo adattamento live action di successo di un manga giapponese. Ma la gente ha anche detto che l'unica pecca del film sia il personaggio di Aramaki (interpretato da Takeshi)."Video diAnche nella versione originale Takeshi parlava in giapponese. Ha spiegato il perché a"Ho chiesto (al regista) che Aramaki parlasse giapponese, e così è stato: il film di base è un anime giapponese. Ero felice di far parte di qualcosa nato da un'opera giapponese. Ma per quanto riguarda il lato tecnologico, Hollywood mi ha davvero emozionato."Il nuovo trailer con la voce di Kooichi Yamadera Poster giapponese: