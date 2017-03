Il portale di streaming anime (e non solo), ha annunciato oggi, anche da parte della sua filiale italiana, di aver acquisito i diritti per la seconda stagione anime di Berserk (versione anime del manga di Kentaro Miura ) e per il film Trinity Seven: Eternity Library & Alchemic Girl (dal manga di Kenji Saito Akinari Nao ).aveva già acquisito in passato la prima stagione di Berserk e la serie anime di Trinity Seven."Papà! Mamma!"Un giorno Kasuga Arata, il candidato che possiede l'"elemento del signore dei demoni", per caso tocca il grimorio di Lilith Asami, l'Hermes Apocrypha. In quel momento viene circondato da una luce e di fronte a lui appare una misteriosa ragazza. La chiama Lilim e lei si affeziona a Arata e Lilith come se fossero i suoi genitori. Tuttavia, nel momento stesso in cui Lilim appare, qualcosa nel mondo cambia... La "Libreria Eterna" proibita si sveglia. Sigillato in essa vi è il prodotto finale dell'alchimia, una creazione umana chiamata "Signore dei Demoni Bianco". Il piano del Signore dei Demoni Bianco è eliminare Arata e le Trinity Seven, per diventare il vero signore dei demoni. Arata e i suoi compagni devono affrontare un potere più grande di qualsiasi altro abbiano mai visto finora, uno che che minaccia di distruggere il mondo. Riusciranno Arata e le Trinity Seven a proteggere il mondo? La battaglia finale sta per cominciare!Spinto dalle fiamme che divampano nel suo cuore, il Guerriero Nero Guts continua il suo interminabile viaggio in cerca di vendetta. Ad ostacolare il suo cammino ci sono efferati criminali, folli spiriti maligni e un devoto servo di Dio. La sua vita è frantumata e distrutta, ma nonostante questo Guts continua a combattere i suoi nemici, dai poteri rivoltanti e inumani, armato solo del suo corpo e della sua spada- la sua umana forza. Cosa si cela alla fine di questo viaggio? La risposta è avvolta nella "notte". Spalanca gli occhi e scruta l'oscurità!Il film di Trinity Seven sarà disponibile da oggi, mentre per Berserk seconda stagione occorrerà attendere ulteriori comunicazioni. Nel frattempo sarà reso disponibile uno special riassuntivo della prima serie.