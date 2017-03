5 aprile

L’accademia privata Aichi Symbiosis era nata in origine come scuola superiore femminile votata l’istruzione della figlie di buona famiglia. Quando diventò mista, per paura le ragazze chiesero e ottennero di girare armate. La maggior parte delle studentesse è munito di lunghi e sottili bastoni, mentre un corpo scelto di cinque studentesse, le "Supreme Five Swords", ha da generazioni il permesso di portare delle vere katane. La scuola ha finito per accettare pochi studenti maschi, ma tutti delinquenti da riformare. I teppisti vengono sistematicamente affidati alle "cure" delle cinque spadaccine, vessati e messi in riga. Le studentesse mirano a umiliarli e a demascolinizzarli, costringendoli tra l’altro a truccarsi e indossare vestiti femminili. La storia ha inizio con l’arrivo nell’accademia di Nomura Fudo: il ragazzo è stato espulso dalla sua precedente scuola poiché coinvolto in una rissa in cui si dice che abbia malmenato da solo quaranta persone. Fudo ha un carattere forte e indomito, e non accetterà mai di farsi sottomettere…

E' online sul sito ufficiale un secondo PV perdi Karuna Kanzaki Yuya Kurokami , che annuncia il principale cast di voci. Vediamolo di seguito:L'anime, in partenza sul canale giapponeseil prossimoalle ore 23.00 (successivamente anche sui network affiliati) e in streaming su Anime Store, è animato dallo studio SILVER LINK per la regia di Hideki Tachibana Kento Shimoyama si occupa della supervizione degli script, Shoko Takimoto della caratterizzazione grafica dei personaggi, e Hiromi Mizutani del Team-MAX della composizione delle musiche, prodotte da Nippon Columbia Nel manga originale di Karuna Kanzaki e Yuya Kurokami, partito sulla rivista Monthly Shonen Ace di Kadokawa a marzo del 2014 e giunto a luglio a 5 volumi (col sesto atteso per questo fine mese) in Giappone: