The Silver Guardian: intrappolato in un gioco per salvare la sua bella

Il povero, finanziariamente parlando, Riku Suigin (Lu Shuiyin) è in realtà uno dei migliori giocatori online in attività. La sua identità reale è un mistero per tutti, ad eccezione della sua compagnia di classe Riku Lei (Lu Lian). La ragazza, un giorno, gli consegna uno strano dispositivo che gli consentirà di partecipare ad un game on line, ma prima di potergli spiegare come utilizzarlo viene rapita. Cercando di aiutarla, Riku si troverà coinvolto - suo malgrado - in una incredibile avventura: Toccando involontariamente il dispositivo, precipiterà all'interno del mondo virtuale del videogame. Lì sarà coinvolto nella lotta fra i predatori, che cercano di profanare la tomba della Dea Bango, ed i custodi della tomba. Il dispositivo che gli è stato consegnato, il Monolith, permette a delle persone comuni di entrare nel gioco e diventare la linea di difesa finale del sonno eterno della Dea.