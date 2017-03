Novità manga



Volumi 1 e 2 (di 3 - Serie completa)

Formato 12x16.9 cm, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine in bianco e nero e colori

Prezzo 6.50 euro a volume.



Makoto Shinkai, arriva anche l'adattamento manga del fenomeno dell'anno, disegnato da Dopo l'anime che ha battuto tutti i record, dopo il romanzo originale del regista, arriva anche l'adattamento manga del fenomeno dell'anno, disegnato da Ranmaru Kotone . Un ragazzo di Tokyo e una ragazza di campagna vivono di notte uno nel corpo dell'altra, perdendo la memoria al mattino. Mentre cercano di venire a capo della strana situazione e il gioco dei sentimenti si fa più complicato, l'arrivo di un'antica cometa getta una luce sovrannaturale sulle loro vite tra sogno e realtà.

Novità light novel



Volume unico

Formato 14x21 cm, brossurato con sovraccoperta, 240 pagine in bianco e nero

Prezzo 14 euro



Makoto Shinkai riscrive la storia del suo pluripremiato cortometraggio, ampliandola. Takao, uno studente che scalpita per lasciare la scuola e dedicarsi al mestiere dei suoi sogni, disegnare e realizzare scarpe, incontra sotto il gazebo di un parco sotto il quale si rifugia per saltare le lezioni, Yukino, una donna adulta con la passione per la poesia e anch'essa in "fuga". Prima di Your name., Shinkai ha raccontato qui l'incontro tra due persone perse nella loro solitudine, che solo traendo forza l'uno dall'altra tornano a guardare la vita con occhi nuovi.

L'opera pima di Makoto Shinkai, che con Your name. ha conquistato la vetta di tutte le classifiche del cinema d'animazione, ma già nel 2007 aveva stupito con questa storia d'amore agrodolce che segue i giovani protagonisti, Takaki e Akari, in tre fasi della loro vita. Su carta, Shinkai può espandere la storia ben oltre i 60 minuti dell'anime: il primo è imperdibile e lascia intuire tutti i temi a lui più cari, come la forza di sentimenti talmente potenti da diventare un peso, che ci impedisce di lasciarci il passato alle spalle.

Già disponibile



Volume unico

Formato 14x21 cm, brossurato con sovraccoperta, 240 pagine in bianco e nero

Prezzo 14 euro



Il romanzo, scritto dallo stesso regista Makoto Shinkai, da cui è stato tratto il film d'animazione che ha battuto tutti i record al botteghino. Mizuho, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti ed entrambi delusi dalla loro quotidianità, si ritrovano un giorno a vivere in sogno una la vita dell'altro. Lasciandosi dei messaggi per il "risveglio" inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di un misteriosa cometa...

