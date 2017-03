High & Low ~ Trailer ufficiale

Il leggendario e potente team Mugen un tempo dominava la città, incontrando la sola resistenza dei formidabili fratelli Amamiya, gli unici in grado di tenergli testa.

Ma poi, lentamente, Mugen si è disgretato e gli Amamiya sono scomparsi senza lasciare traccia, finché prende pied un gruppo di cinque gang: Sannoh Hoodlum Squad, White Rascals, Oya High School, Rude Boys e Daruma Ikka. Si auto-ribattezzano G-Sword, e chiamano SWORD l'area da loro controllata, dalle iniziali dei nomi di ciascun gruppo.

Già avevamo appreso, poco tempo fa, la notizia della collaborazione tra il mitico quartetto di mangaka di Osaka, le celeberrime, e il progetto multimediale di tendenzaebbene il mangafa sì il suo debutto il 22 marzo sul numero 16 di Weekly Shonen Magazine, ma non sarà lasciato solo! L'opera vedrà infatti anche uno speciale adattamento animato in flash che andrà in onda durante il programma mattutino Sukkiri! di Nippon TV dal 27 al 31 marzo 2017.Incrociando le illustrazioni promozionali rilasciate sinora sul progetto cartaceo, ci sembra di intuire che la natura dello stesso vedrà i personaggi nella loro versione chibi.Inoltre, come di consueto, il primo capitolo del manga avrà pagine a colori, tra cui l'anteprima nell'immagine che vi postiamo di seguito.Quanto all'anime in flash, ancora non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito, ma visti i tempi stretti è assai probabile che ne sapremo di più a breve.Ricordiamo chenasce nel 2014 come progetto più multimediale che live action, ideato da Hiro degli EXILE per la promozione dei tanti componenti dell'omonimo gruppo di attori, ballerini e cantanti, e dei Gekidan Exile.Nella storia, la musica ha un ruolo fondamentale, quasi da "musical"; si tratta di un progetto che nel solo anno 2016, secondo Oricon, si è aggiudicato la 15° posizione assoluta tra i franchise che più hanno saputo vendere in Giappone.Si contano al momento due drama , tre film, e un'altra coppia di film in arrivo, nonché un account Instagram, un ristorante a tema con esposizione temporanea, un album musicale, un singolo e un concerto LIVE.L' "ingerenza" delle favolose di Osaka non è affatto casuale, essendo quest'ultime fan sfegatate del franchise, al punto da monopolizzare (o quasi) nel tempo il proprio account Twitter ufficiale con post a tema e fan-art.Esiste un precedente adattamento manga di High&Low, ovvero uno shonen disegnato da Masami Hosokawa per Bessatsu Shonen Champion diin tre volumi.