In un lontano e tecnologico futuro la civilizzazione ha raggiunto la definitiva forma informatica detta “Net-based”. In passato un “virus” ha causato malfunzionamenti sfuggiti al controllo del sistema automatizzato, ne è risultata una replica infinita multi-strato della struttura della città. L’umanità ha perso l’accesso alla cabina di controllo, ed il sistema di difesa, Safeguard, è in titl: dà la caccia agli esseri umani e, quando li trova, li uccide. In un recondito angolo della città sopravvive una piccola comunità umana nota come Electro-Fishers. Sono tutti destinati all’estinzione, braccati dal Safeguard e alle prese con la scarsità di provviste. Una ragazza di nome Zuru, intraprende una spedizione alla ricerca di cibo per il suo Villagio, ma involontariamente causa un massacro, attirando su di se l’attenzione di una vedetta del Safeguard, che prontamente invia una squadra di robot per eliminare la minaccia rilevata. La ragazza ora è sola, i suoi compagni sono tutti morti, non ci sono vie di fuga, l’unico che può salvarla è Killy il “viandante”, che per puro caso si trova sul luogo, mentre è in viaggio verso il Net Terminal Genes per resettarlo e ristabilire l’ordine nel mondo.

Il film della popolare opera di Tsutomu Nihei Blame! , è stato programmato in uscita per maggio 2017,a cura della Polygon Pictures Knights of Sidonia , sempre basato su un manga di Nihei).Il manga è uscito per la prima volta nel 1998 ed è subito diventato uno dei preferiti fra i fan del genere cyberpunk. Inoltre è stato questo manga a dare popolarità all'autore, ed è bello che lane crei un film, anche se tardivo.C'è da dire che Blame! ha ricevuto diversi adattamenti ma sono stati tutti deludenti: questo è dovuto all'ambientazione del manga, che copre diversi secoli di un'era high tech molto vasta. Inoltre ai dialoghi viene preferita la narrazione. Scoprire un luogo nuovo nel manga è come accettare la portata degli eventi che si susseguono, il che aiuta a realizzare che la ricerca del protagonista è senza senso. Il film riguarderà una parte del manga che presenta persone e dialoghi. In particolare, ci saranno gli Electro-Fisher e un misterioso personaggio chiamato Sanakan, e il Safeguard, una specie di sistema di difesa della Net Sphere.Il manga è attualmente in ristampa per Panini Comics