La cover del box



“Benvenuti al Queendecim.” Ciò che accoglie due ignari avventori è uno strano bar, il Queen Decim, insieme al suo barista dai capelli bianchi, Decim. “Da questo momento voi due inizierete una battaglia dove le vostre vite sono in gioco” afferma il barista introducendo il Gioco della Morte. In breve tempo la vera natura dei due clienti diventa evidente, e alla fine del gioco viene rivelato che Decim riveste il ruolo di “arbitro”. Il giudizio di Decim sui due clienti è...

Dariusciamo ad avere finalmente una data per l'uscita dell'atteso Death Parade - Limited Edition Box. Saranno 3 dvd con tutti gli episodi (01-12 + Ova) in uscita prevista per il 24 maggio ad opera diIl prezzo sarà di 39,99 euroI DOPPIATORI ITALIANIDecim - Alberto BognanniChiyuki - Emanuela DamasioNona - Barbara Pitotti

La serie TV è prodotta dallo studio MADHOUSE con la regia e la sceneggiatura di Yuzuru Tachikawa, con Shinichi Kurita al character design e alle animazioni. La serie deriva da un corto dal titolo Death Billiards , sempre prodotto dalla Madhouse per l'Anime Mirai 2013. In Italia i diritti di entrambe le opere sono stati acquistati da Dynit e la serie mandata in simulcast su VVVVID che ora sta rilasciando anche la versione intaliana arrivata al settimo episodio.