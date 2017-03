A grande richiesta, dopo 5 anni dal debutto, torna il concerto iDOL nella nuova versione “2.0”. Fortemente voluto da Cartoons on the Bay quale omaggio alla città di Torino e al paese ospite che quest’anno sarà il Giappone, iDOL è un’emozionante spettacolo celebrativo nel tipico stile dei concerti dedicati agli Anime.

Le più celebri sigle originali giapponesi interpretate da Emanuela Pacotto, la doppiatrice che dà voce a molti personaggi tra cui Nami di One Piece, Bulma di Drangonball, Sakura di Naruto e Jessie dei Pokemon, si mischieranno con le indimenticabili sigle italiane dall’amico e collega Giorgio Vanni, compositore, produttore e celebre interprete di grandi successi dal 1998 a oggi.

Uno spettacolo per tutti, grandi, piccini, appassionati e non, per rivivere le emozioni dei nostri beniamini anche con i video delle scene “cult” doppiate in Italiano e tanta musica in compagnia di Emanuela e Giorgio.

iDOL 2.0 è una produzione Babylon / Ambition / Vanguard Studios per Cartoons on the Bay e RAI COM

Prodotto da Max Coltorti ed Emanuela Pacotto in collaborazione con Lova Music

Supportato da Boing, Mediaset, Toei Animation, Shueisha, J.C. Staff e Satelight

Creato e diretto da Max Coltorti



iDOL 2.0 “Anime Tribute Live Concert” - Cartoons on the Bay - SABATO 8 aprile a Torino

Giorgio Vanni, compositore, produttore e cantante delle più celebri sigle italiane dei cartoni animati a partire dal 1998. Insieme a Max Longhi compone e produce le oltre ottanta sigle del suo repertorio. Superman è il primo di numerosi successi, tra cui le sigle per le serie animate di Dragon Ball, Pokémon (con cui nel 2000 ha vinto nel programma TV Macchemù, condotto da Paola Barale), L'incredibile Hulk, Yu-Gi-Oh!, Naruto, One Piece, Beyblade, Gundam Wing, I Cavalieri Dello Zodiaco, Detective Conan, Diabolik... In coppia con Cristina D'Avena ha cantato Rossana, What a mess Slump e Arale, alcune sigle dei Pokémon, Tutti all’arrembaggio e molte altre. Per lei ha anche composto e prodotto, insieme a Max Longhi, più di cinquanta brani

come Sabrina, Magica Doremì, Hamtaro, Mirmo, Doraemon... Nel 2016 escono esclusivamente online le sue ultime due canzoni: Pokémon Go e Dragon Ball Super Kame Hame Ha, un omaggio ai fan, che supera le 500 mila visualizzazioni su YouTube in meno di un mese.

In anteprima a Cartoons on the Bay, Giorgio sarà ospite speciale del nuovo “iDOL 2.0 – Anime Tribute Live Concert” dividendo il palco con la collega e amica Emanuela Pacotto.

Emanuela Pacotto, attrice e doppiatrice nota soprattutto per avere prestato la propria voce a protagonisti storici dei cartoni animati tra cui Bulma di Dragonball, Nami di One Piece, Jessie dei Pokemon, Sakura di Naruto, Twilight di My Little Pony, Barbie e tantissimi altri.

È sua la voce di numerosi personaggi di celebri videogiochi tra i quali Destiny, League Of Legends, Assassin’s Creed, Diablo 3, Skyrim, per citarne solo alcuni.

Nel 1986 ha interpretato il ruolo di Marika nel telefilm cult degli anni ‘80 “Love me Licia”. Ha vinto 2 Oscar del doppiaggio nella categoria "Premio del Pubblico" al Gran Galà del Doppiaggio 2007 come “Miglior Voce Femminile” e “Miglior Doppiaggio di Anime” (Naruto). Ha partecipato al “Japan Anime Live”, il più grande show europeo sugli anime prodotto interamente dal Giappone e nel 2012 è stata la protagonista della prima edizione del concerto “iDOL – AMBITION Live Concert” in cui, unica in occidente, ha cantato famose sigle originali in Giapponese.

In qualità di attrice ha interpretato ruoli da protagonista in CENSORS, il primo “Anime Live Action” realizzato in Italia nel 2015 e vincitore di 6 premi al Rome Web Awards 2016 tra cui il premio quale “Miglior Attrice”.

È co-produttrice, autrice e interprete della web serie "FAVOLANANNA" che pubblica mensilmente sul proprio canale YouTube.

Poliedrica artista è lei stessa una vera fan dei cartoni animati ed è molto attiva sui social nei quali conta decine di migliaia di followers con video che superano centinaia di migliaia di visualizzazioni.

In anteprima a Cartoons on the Bay, Emanuela sarà nuovamente protagonista del nuovo “iDOL 2.0 – Anime Tribute Live Concert” dividendo il palco con il collega e amico Giorgio Vanni.

Dopo l'annuncio tramite un misterioso banner contenente solo una data, comparso sui vari social di Emanuela Pacotto e Giorgio Vanni, l'attesa è finita e possiamo svelarvi di cosa si tratta.Sabato 8 aprile, a Torino, presso la manifestazione "" si svolgerà "", la seconda edizione del concerto realizzato da Emanuela Pacotto, che in quest'occasione vedrà anche la collaborazione di Giorgio Vanni come ospite speciale!