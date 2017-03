Rei conduce un'esistenza silenziosa, tormentato da ricordi e sensi di colpa. Un giorno si trasferisce nel Rione Giugno, poco distante dal Rione Marzo in cui vivono tre sorelle: Akari, Hinata e Momo. Da quando le ha conosciute, Rei ha intrapreso un cammino che, seppur lungo e difficile, potrà portarlo a un cambiamento. Così la sua vita si divide fra il lavoro – è un giocatore professionista di shogi –, lo studio e i momenti con Akari, Hinata e Momo. L'arte di un gioco che ha una storia secolare affascina, coinvolge, seduce. E può salvare una vita.

La serializzazione del manga di Chica Umino iniziò nel 2007 sulla rivista Young Animal, ed è arrivata in patria al dodicesimo volume, che sarà pubblicato nel corso di questo mese da, mentre in Italia il manga è edito da. L'opera ha già fatto incetta di prestigiosi premi, tra i quali ricordiamo Manga Taisho e Kodansha Manga Award nel 2011, nonché il Tezuka Osamu Top Award nel 2014: per la stessa, oltre alla versione animata, è previsto anche un adattamentoin due film , in uscita il 18 e il 22 aprile