(1 luglio). Un film su Rin e Sousuke. Un mash-up dell'anime e nuove scene. Free! Take Your Marks (autunno 2017). Un film completamente inedito su Haruka dopo il diploma.

Interessantissime novità trapelano dall’evento su High Speed! che si è da poco tenuto in Giappone. Difatti sono stati annunciatiper il franchiseInoltre saranno presenti Ikuya ed Asahi. Qui il sito ufficiale per il film ineditoEcco il trailer di questi nuovi Timeless MedleyMakoto: Riesci a vedere questo panorama mai visto?Haruka: Lo vedo! Noi quattro...Rin: Io realizzerò il mio sogno!Haruka: Per quale scopo nuoti?Makoto: Per te, Haru, e i nostri compagni.Rin: Ehi, ma tu non hai un sogno?Haruka: Cos'è un sogno? Cos'è il futuro?Makoto: Haru, tu lo troverai e dovresti andarlo a inseguire anche fuori di qui! Perché non capisci?Rin: Se dovessi trovarlo... Cosa faresti?Makoto: Io ci credo...Haruka: Voglio vederlo insieme a voi... Il futuro che abbiamo davanti. L'ho trovato... Lo farò per me e per i miei compagni!Free! è decisamente uno degli anime maggiormente amati e seguiti degli ultimi anni, che può vantare due stagioni anime di grande successo andate in onda nel 2013 e nel 2014 , oltre che un film prequel del 2015