Tomoya Hosoda è stato eletto consigliere comunale nella città di Iruma. Perché ne diamo notizia? Perchéal mondo a ricoprire una carica pubblica elettiva. Prima di lui, in varie parti del globo, trans donna e transgender avevano ottenuto ruoli politici (in Italia ad esempio era stato eletto in parlamento Vladimir Luxuria), ma è la prima volta che succede per una donna che ha deciso di diventare uomo.Hosoda, 25 anni, ha deciso di fare coming out mentre frequentava l'università Teikyo. Nel 2015 poi ha dato il via alla transizione. Dopo la sua elezione, il neo consigliere ha dichiarato: "Fino a poco tempo fa le persone si comportavano come se le minoranze sessuali e di genere non esistessero. Abbiamo molti ostacoli da superare, ma spero di rispondere alle aspettative".Il suoprevede di lottare per i diritti LGBT, così come per quelli degli anziani e delle persone con disabilità. "Il coming out per me è stato solo un punto di partenza, adesso è tempo di costruire le fondamenta per tutti coloro che hanno bisogno di andare avanti. Alcuni muri non possono essere superati da una sola persona. Dobbiamo lavorare assieme ed aiutarci a vicenda".