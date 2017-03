Periodo intenso per i fan di. Dopo aver appreso di un nuovo progetto animato die dell'arrivo di una edizione Omnibus del manga da parte diuna nuova sorpresa arriva dalla pagina facebook di Yamato Video.Sulla pagina è infatti comparsa l'edizione giapponese deglifacendone intendere un possibile approdo italiano in futuro.Di che si tratta? Torniamo indietro nel tempo.Dopo la serie animata Toei , i fan volevano un prodotto animato più simile al manga originale di Go Nagai e nel 1987 la Kodansha e la Dynamic Planning decisero che era la volta buona per accontentarli. Fu prodotto il primo OAV di quella che doveva essere una trilogia (si pensò anche ad un’esalogia), ma alla fine la serie conta solo due OAV che coprono le vicende dei primi due tankobon dell’opera di Nagai, ovvero la Genesi e lo scontro con l’Arpia Silen.Questa nuova versione animata, pur rimanendo fedele all'iconoclasta ed inquietante spirito dell'originale, presenta alcune differenze (nemmeno troppo evidenti, tranne in alcuni casi), tra cui l’eliminazione o rivisitazioni di alcuni momenti futili o non adatti all’atmosfera e alla storia (come il confronto iniziale tra i tre teppisti e Akira, oppure il comportamento dello stesso Akira, molto più maturo e coraggioso che nel fumetto).Il Character Design è opera dell’ottimo Kazuo Ko matsubara , che dona a questo OAV un tratto che richiama quello di Nagai, ma che si discosta tremendamente, regalandoci un disegno realistico, oscuro, elegante e macabro, perfettamente in linea con lo svolgimento della storia. Le musiche sono di Kenji Kawai Fu realizzata una versione italiana con la direzione del doppiaggio di Ivo De Palma che presto la voce anche al personaggio di Akira/Devilman.LE VHS italianesono ormai pezzi rari da collezione mentre non esiste una versione italiana dei DVD. L'edizione Blu Ray giapponese è stata realizzata nel 2012 per l'anniversario dei quaranta anni della nascita di Devilman e presentata davanti al vecchio cast e allo stesso Go Nagai