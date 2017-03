dal 13 al 19 marzo 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 19/03/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaTripletta di numeri quattro in cima alla classifica con le relative uscite diOltre i "principini" di Uta no Prince-sama che cedono un po' il passo, c'è Miss Kobayashi's Dragon Maid come prima delle serie dell'inverno che si affacciano sulle classifiche. Il risultato però non è brillante neanche con la spinta di un "event ticket".Si prosegue con il solido Love Live! Sunshine!! che anticipa il film riassuntivo di Assassination Classroom.* BD/DVD accompagnato da biglietto per evento live