Nuovo anime sul baseball in produzione: si tratta di Gurazeni , adattamento animato del manga omonimo di Yuji Moritaka (storia) e Keiji Adachi (disegni), di cui è attualmente in corso il seguito, Gurazeni: Tokyo Dome-hen , sul seinen magazine Morning di Kodansha . L'annuncio arriva proprio dall'edizione ora in vendita del settimanale giapponese, che indica la messa in onda della serie sul canale satellitarediil prossimo anno.Il manga, partito nel 2010 e vincitore nel 2013 del 37°nella categoria, racconta la storia di una squadra di baseball che opera come un'azienda altamente stratificata, in cui ogni giocatore riceve annualmente uno stipendio strettamente collegato alle proprie performance sul campo. Protagonista principale è il ventiseienne Natsunosuke Bonda, lanciatore di rilievo degli Spiders che lotta per sopravvivere alla selezione ultra-competitiva all'interno del suo team (nella gallery qualche tavola dal primo capitolo).