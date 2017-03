Oltre le nuvole: ecco la lista dei cinema per l'evento anime dell'11-12 aprile

Abruzzo Lanciano Ciakcity Abruzzo Montesilvano The Space



Basilicata Matera Uci Red Carpet



Calabria Catanzaro The Space Calabria Lamezia Terme The Space Calabria Reggio Calabria Lumiere Calabria Zumpano Andromeda River



Trentino Alto Adige Bolzano Uci Trentino Alto Adige Trento Modena



Valle D'aosta Aosta Cinelandia



Sul sito ufficiale del distributoreè apparsa la lista delle sale cinematografiche che aderiranno, l', alla proiezione di Oltre le nuvole, il luogo promessoci , lungometraggio di debutto del celebre regista Makoto Shinkai , consacratosi con il recente campione d'incassi your name. : quest'ultimo è stato proiettato a gennaio e a febbraio nell'ambito del nuovo ciclo di anime al cinema 2017 promosso dae dalla stessa, proseguito a marzo con Yu-gi-oh e ora con Oltre le nuvole . Ricordiamo che la seguente lista è in continuo aggiornamento.