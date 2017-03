Lupin III Live Action: dal 18 maggio in vendita DVD e BluRay in Italia





"Un gran bel film d'azione, meravigliosa colonna sonora, montaggio strepitoso.

Superba produzione sostenuta, tra gli altri, dalla TV nazionale giapponese."

Ivo de Palma



Cast di doppiaggio:



Lupin III: Stefano Onofri

Daisuke Jigen: Alessandro D’Errico

Goemon Ishikawa: Antonio Palumbo

Fujiko Mine: Alessandra Korompay

Ispettore Zenigata: Rodolfo Bianchi

La sceneggiatura del film non ricalca le vicende delle serie animate perché può essere vista in un certo senso come una sorta di "prequel", raccontando la storia di come i personaggi si incontrano e come finiscono per diventare la “cricca di Lupin”.

Vi appare anche un personaggio originale mai visto prima nelle varie versioni anime e tanto meno narrato nella versione cartacea, Michael Lee, la nemesi di Lupin.

Una curiosità

Dopo l'annuncio dell'imminente arrivo delle edizioni home video del film live action di, giunge ora direttamente dala conferma delle date di uscita dello stesso: il prossimo 3 maggio saranno infatti disponibili in Italia le edizioni DVD e Blu-ray a noleggio, seguite dalcon quelle destinate alla vendita.Se lo ricordate, lo sbarco nel Belpaese era avvenuto con un evento speciale nei cinema italiani in soli tre giorni dal 22 al 24 febbraio 2016 perLe versioni per l'home video invece sono distribuite daper la BLUE SWAN ENTERTAINMENT.Ancora nessun dettaglio confermato sui prezzi, ma nella gallery vi lasciamo alla scheda con le caratteristiche tecniche dei due supporti video, e alle copertine sia per la versione in DVD che per quella in Blu-Ray.Ricordiamo che il film ha avuto la traduzione di Erika Elsa Antoniazzi e i dialoghi italiani e la direzione di doppiaggio a cura di Ivo De Palma. Sul cast di doppiaggio erano stati confermati i nomi del recente anime " L'Avventura Italiana ".: si tratta dell'unico film live action riconosciuto ufficialmente dall'ideatore del celebre personaggio, il mangaka giapponese Monkey Punch, che ideò la figura di Arsène Lupin per come la conosciamo oggi noi quasi... 50 anni fa.