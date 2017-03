Grazie ae alla(カメハメハボール, se volete cercarla in qualche store online giapponese, tra cui anche Amazon ), che restituisce a chiunque la sensazione di accumulare l'energia tra le mani, con tanto di luci e vibrazioni, per creare la famosaIl simpatico video pubblicitario di seguito, sebbene in giapponese, è abbastanza chiaro:Il giocattolo, che raggiungerà gli scaffali dei negozi giapponesi sabato prossimo (25 marzo), sarà in vendita al prezzo di listino ditasse escluse, 31 euro circa al cambio odierno: