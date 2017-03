N.B. cliccando sul link vi viene automaticamente assegnato uno dei codici. Per cui, se non siete realmente interessati, evitate di cliccare, anche solo per curiosità.

Il film candidato al Premio Oscar per il Miglior Film d'Animazione, La tartaruga rossa , sarà nei cinema italiani il 27, 28, 29 marzo.Per andare incontro agli appassionanti che volessero andare a vederlo, noi di AnimeClick.it abbiamo organizzato un giveaway tramite cui ottenere alcuni ingressi per una persona.Se avete intenzione di andare a vedere il film al cinema e possedete almeno 30 punti utente su AnimeClick.it, allora potete ottenere uno dei 10 codici. Per farlo, cliccate sul link di seguito. per ottenere il codice.Cliccate QUI per ottenere uno dei 10 codici.Dopo aver ottenuto uno dei nostri codici, dovete seguire le seguenti istruzioni per ottenere l'ingresso.Per stampare il tuo voucher vai sul sito www.stardust.it e:Ti ricordiamo che il voucher è valido esclusivamente nel giorno e nel cinema scelto e potrà essere utilizzato esclusivamente dalla persona indicata sullo stesso.Ti ricordiamo che rimane a carico del consumatore finale il dovere sia di verificare preventivamente i giorni e gli orari di apertura e chiusura del cinema prescelto, sia di accertarsi dell’effettiva programmazione dei cinema, che varia giornalmente.Una volta creato il voucher lo stesso non potrà essere modificato per cause indipendenti dalla nostra volontà.L’utilizzo dei pass Stardust implica l’accettazione preventiva del regolamento generale di utilizzo dei pass pubblicato alla pagina http://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf Per qualsiasi problema puoi scrivere una mail specificando il tuo NOME/COGNOME/MAIL/CODICE STARDUST ad assistenza@qmi.it Per chi non fosse riuscito ad ottenere uno dei 10 biglietti, ricordiamo il sito delle prevendite www.latartarugarossa.it da cui è possibile acquistare regolarmente i biglietti standard.