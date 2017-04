Vi siete mai chiesti come sarebbe studiare con Haruhi Suzumiya ? Beh più o meno da aprile lo sapranno gli studenti giapponesi, che potranno imparare l'inglese "con lei". Nella nuova edizione di, libro di testo per gli studenti del nuovo anno accademico che inizierà l'1 aprile, vi sono letture basate sull' opera di Nagaru Tanigawa (in Italia edita da) e resa celebre dalla serie animata targata Kyoto Animation La lettura si chiama "Haruhi, una ragazza incredibile" ci racconta del primo incontro tra la presidentessa della Brigata SOS ed il povero Kyon La lettura copre 6 ore di lezione, per puri scopi didattici il tema del testo è la vita scolastica. L'unità che contiene la lettura è alla fine del libro di testo, è previsto che gli studenti la leggano durante il terzo trimestre ovvero a febbraio, alla fine dell'anno scolastico ed essendo alla fine del libro è la lettura più difficile di tutto il libro. L'altra lettura principale del libro è sulla più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace (2014), Malala Yousafzai.Magari non andranno a cercare alieni e viaggiatori nel tempo ma è sicuramente un ottimo modo per unire l'utile al dilettevole.