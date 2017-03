...tutte le molte volte che abbiamo visto la sfortunata infanzia di Naruto , denigrato e bistrattato dai più e poi accolto a fatica dai ninja dell'accademia

...le molte volte che abbiamo visto la notte della tragedia del clan Uchiha da più punti di vista e angolazioni

...il periodo della giovinezza del gruppo Kakashi , Obito e Rin

...le grandi apparizioni dello struzzo ninja

...le sortite di quell'eterno genin, un po' avanti con gli anni, di cui ora non ricordo il nome che andava sempre in giro con l'attrezzatura per il pranzo da campo sulle spalle

...lo stupendo "anime original" in cui si ripercorre, rivisitandola, tutta la rivalità fra Sasuke e Naruto, ma facendolo dall'interno di un libro scritto da Jiraya, letto da Tsunade , a sua volta prigioniera dello Tsukuyomi infinito lanciato da Madara .

Con l'episodio di oggi, Naruto Shippuden , ovvero la seconda parte della trasposizione in anime del celeberrimo manga di Masashi Kishimoto , raggiunge il notevole traguardo dei 500 episodi.Un numero considerevole assai che coincide anche con l'atto finale di questa lunghissima saga. La conclusione è stata infatti ufficializzata dal canale Twitter ufficiale del resto i segnali c'erano stati tutti: il manga originale è ormai concluso da diverso tempo (anche se di materiale supplementare ne è stato prodotto ed anche animato, anche se non del tutto); si chiude un arco importante con un evento molto significativo nella vita del biondo ninja; a partire dal 5 aprile lo slot fisso nel palinsesto in cuiera trasmesso (le 19:25 del giovedì su TV Tokyo) verrà occupato dall'anime di The Snack World, il nuovo progetto crossmediale della; è già annunciato che dal 5 aprile partiranno le avventure dei ninja della nuova generazione su cui spicca l'erede Boruto Insomma, in ogni casoha avuto il suo bel corso. La serie infatti è iniziata poco più di dieci anni fa il 15 febbraio 2007 subito dopo la fine della serie del Naruto originale che a sua volta contava 220 episodi.Una serie che ha segnato un periodo e che ci lascerà molti ricordi. Del resto come dimenticare tra gli altri...Sono stati dieci anni lunghi...