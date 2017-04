La notizia arriva dal giornale online: la polizia giapponese ha sviluppato un sistema informatico capace di predire i crimini!La polizia di Kyoto utilizza da qualche mese un sistema informatico chiamato(sistema di difesa e prevenzione contro la criminalità) capace di prevedere quando e dove certi tipi di crimini hanno una maggior possibilità di essere compiuti.Ad esempio, se un agente è alla ricerca di un criminale incolpato di aggressione sessuale o di aver rubato una bicicletta, un auto o una moto, gli basta inserire il crimine e il momento in cui è avvenuto nel sistema. Una piantina della regione mostrerà i luoghi di colori diversi, in base al delitto che viene maggiormente compiuto in quell'area e l'area maggiormente interessata.Questo sistema informatico si basa su dati dettagliati forniti dalla polizia, che contengono tutti i dettagli dei crimini e dei delitti compiuti nell'arco di diversi anni. In questo modo il sistema può calcolare dove e quando quel determinato crimine ha la maggiore possibilità di verificarsi.La polizia di Kyoto ha preso ispirazione da un progetto attivo nella città californiana di Santa Cruz, che utilizza da anni un sistema simile e ha riscontrato un calo del 20% della criminalità nella città.Da quando questo progetto è stato attivato le unità di polizia di Kyoto sono più organizzate e sono stati compiuti diversi arresti grazie agli agenti presenti nelle zone indicate.Ci vorrà del tempo prima che si vedano i primi grossi risultati (riduzione della criminalità), dato che il sistema si basa sulla prevenzione (dissuadere i criminali dal compiere le loro azioni).A breve il sistemaverrà utilizzato su tutto il territorio giapponese.Di conseguenza, in Internet gli utenti si sono divisi: qualcuno ci vede un richiamo all'anime Psycho-Pass , chi alla serie televisiva Minority Report... Voi che ne pensate?