ha visto la conclusione del suo secondo arco narrativo, quello della Black Moon, il 12 gennaio sunel suo primo passaggio tv con doppiaggio italiano. Sappiamo da tempo dell'acquisizione e del doppiaggio della terza stagione e quindi la domanda dei fan è in pratica da mesi una sola: quando arriveranno queste nuove puntate?Oggi la pagina facebook SailorMoonWorld.it ha lanciato questo annuncio"

"Ciao ragazzi, ci siamo!!! Vi annunciamo che la trasmissione del terzo attesissimo arco di Sailor Moon Crystal su RaiGulp è prevista per metà Aprile!Restate sintonizzati per maggiori informazioni!"



Ora noi di AnimeClick.it e io personalmente posso dire che in effetti la terza serie arriverà molto presto, con novità, ma che ancora nessuna data è stata fissata a quanto apprendiamo dai "rumors". Anche noi quindi aspettiamo fiduciosi l'annuncio che credo arriverà presto, magari in un evento davvero molto vicino anche questo...

Ricordiamo intanto che...La terza stagione di Sailor Moon Crystal, Death Busters, vedrà la riunione di 10 guerriere con la comparsa di Uranus, Neptune e Saturn. E'andata in onda dal 4 aprile 2016in Giappone, quasi un anno fa.Rispetto alla serie precedente, cambia la regia, ora affidata a Chiaki Kon Higurashi no naku koro ni Kai ), e il character design, affidato ad Akira Takahashi Doki Doki Pretty Cure ).Rimangono invece invariati lo sceneggiatore ( Yuki Kobayashi ), il direttore artistico ( Takashi Kurahashi ), il compositore della colonna sonora ( Yasuharu Takanashi ) e il cast dei doppiatori.