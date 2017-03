Gakuen Babysitters, annunciato l'anime per il manga di Hari Tokeino

Dopo che i loro genitori sono morti in un incidente aereo, Ryuuichi e suo fratello minore Kotarou sono presi in custodia dal preside, che non hanno mai incontrato prima, di un'accademia d'elite. Ryuuichi nel contempo diventa babysitter nel nuovo asilo nido scolastico.

La copertina dell’edizione di maggio di LaLa, rivista edita dall’ Hakusensha , ha svelato che è previsto l’ adattamento anime di Gakuen Babysitters L’opera di Hari Tokeino ha debuttato tra le pagine di LaLa nel 2009, l’Hakusensha pubblicherà il 14° volume il 5 aprile.