La storia si svolge in una stazione termale localizzata in un luogo che si trova a metà fra il nostro mondo e il mondo ultraterreno, dove molte persone si recano in visita. Le protagoniste sono degli spiriti volpe che si trasformano in ragazze e lavorano alla stazione termale.

Il quinto volume uscito venerdì di Konohana Kitan , opera di Sakuya Amano , ha rivelato che è in arrivo un'adattamento anime.Comic Birz, la rivista di Gentosha , svelerà maggiori informazioni più avanti.La storia ha preso spunto dal precedente manga dell'autrice, Konohana-tei Kitan, pubblicato nel 2009 sulla rivista Comic Yuri Hime della Ichijinsha . L'autrice ha poi deciso di prendersi una pausa e nel 2010 il manga non è più uscito. Quattro anni dopo, Amano rilancia il manga col nuovo titolo di Konohana Kitan.La mangaka è l'autrice del precedente Doubt! pubblicato dal 2012 sulla rivista Dengeki Daioh della Kadokawa e conclusosi nel 2014 dopo quattro volumi.Amano è anche l'autrice dei disegni di Gosick , light novel di Kazuki Sakuraba , uscita nel 2008 sulla rivista Monthly Dragon Age della; il manga si è concluso nel 2012.