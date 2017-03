La storia inizia il 1° maggio 1945 in una Seconda Guerra Mondiale alternativa, in cui, mentre la Germania è sul punto di crollare, alcuni ufficiali nazisti compiono un rituale per evocare l'Ordine delle 13 Lance, un gruppo di superuomini la cui venuta causerebbe la distruzione del mondo. Tuttavia, nessuno conosce l'esito del rituale, la cui memoria finisce per perdersi nelle nebbie del tempo. Anni dopo, il giovane Ren Fujii si trova da due mesi in ospedale, reduce da una colluttazione in cui lui e il suo miglior amico Shirou Yusa hanno tentato di uccidersi a vicenda. Nonostante cerchi di tornare a una vita normale, Ren è perseguitato da un sogno in cui vede una ghigliottina e dei cavalieri vestiti di nero che danno la caccia agli assassini, oltre che dalle parole del suo amico Shirou: "Tutti coloro che restano in questa città finiscono in preda alla follia".

La serie animata mostrerà un gruppo di studenti che si preparano a partecipare al torneo RoboMasters, i cui combattimenti saranno mostrati in CG.

In una certa scuola superiore esiste un club in cui gli studenti si sfidano e partecipano a serrate sfide in quiz di ogni genere. Spinto dall'esperta senpai Mari Fukami, il topo di biblioteca Shiki Koshiyama viene coinvolto nelle competizioni del club dei quiz.



"7 Giuste e 3 Sbagliate" nel manga viene considerata la "regola d'oro" per lo svolgimento di un quiz. Ovvero si vince con sette risposte giuste o si è eliminati con tre sbagliate.

Di seguito ricapitoliamo una serie di trailer diffusi quest'oggi sul web:Nella giornata di venerdì è stato aperto il sito ufficiale di Dies Irae , adattamento anime dell'omonima visual novel, con un trailer di presentazione riportato di seguito. Secondo l' annuncio iniziale del 2015, l'anime sarebbe iniziato nell'estate del 2017, anche se né il video né il sito confermano la data.Sono stati poi pubblicati ben due video (uno per il mercato giapponese, l'altro per quello cinese) per Robomasters The Animated Series , coproduzione sino-giapponese a opera dello studio, basata sulla competizione omonima del mondo reale ideata dall'azienda produttrice di droni Da-Jiang Innovations.Infine, è arrivato anche un nuovo PV per Nanamaru Sanbatsu ), adattamento animato del manga omonimo di Iqura Sugimoto , dedicato alle peripezie di un club scolastico che si dedica alle sfide a quiz. La serie debutterà a luglio e avrà un totale di 12 episodi.