Durante l'evento Anime Japan 2017 è arrivato anche l'atteso promo video per la nuova serie di Guru Guru il Girotondo della Magia (Mahōjin Guru Guru )diffusa anche una key visual con tutti i personaggiLa nuova serie animatae riprenderà dal primo capitolo del manga, dove Kukuri e Nike si incontrano per la prima volta al villaggio Jimina: la serie non sarà quindi il sequel della seconda stagione dell'anime.I doppiatori di Kukuri e di Nike saranno rispettivamente Konomi Kohara e Shizuka Ishigami e lo studio di produzione la Production I.G. La serie manga è stata pubblicata dal 1992 al 2003 sulla rivista mensile dellaShonen Gangan. L'autore, Eto Hiroyuki , ha in seguito pubblicato la seconda stagione del manga su Gangan Online.Le avventure di Kukuri e Nike hanno ispirato la nota serie televisiva andata in onda dal 1994 al 1995, un film del 1996 e e il sequel del 2000.Ad opera di Eto è anche lo spin-off comico Buyuuden Kita Kita che vede come protagonista l'anziano danzatore presente nella serie originale, apparso su Gangan Online nel 2008. La serie si è conclusa nel 2012.