I protagonisti della novel sono due uomini: Hiraga Josef Kō, un geniale scienziato, e Robert Nicholas, un archivista e decifratore di codici. I due lavorano per il Vaticano come esaminatori di miracoli; il loro compito è investigare sui diversi fatti per capire se siano veramente dei miracoli.

Natsume, proprio come sua nonna Reiko, ha il dono di poter vedere gli spiriti. Ma la nonna, per governare questo potere al pieno della sua potenza, li racchiudeva all'interno di un libro, possedeva così i loro nomi e li poteva comandare. Ora che Natsume l'ha ereditato, si apre per lui una nuova avventura, tra spiriti che si vogliono vendicare e altri che gli chiedono aiuto. Nelle campagne con una nuova famiglia adottiva piena d’amore e nuovi calorosi amici - umani e non - Natsume finalmente troverà un posto per sé e non si sentirà più così solo .

ALTRE NOVITÀ E CURIOSITÀ

Per il brand Kokuhaku prodotto dalla Honeyworks, che ha già ispirato nel 2016 due film animati è in programma per quest'anno anche uno special televisivo.

La seconda parte dell'anime Tales of Zestiria the X, sarà composta in totale da 13 episodi con il conclusivo che verrà trasmesso il 29 aprile. Il 12° è stato invece programmato per il 26 di questo mese.

L'annunciato adattamento animato del recital Escha Chron consisterà in una serie OVA di due episodi.

È stato piuttosto movimentato il fine settimana dell'fiera di riferimento del settore dell'animazione, games e manga del paese del sol levante che quest'anno ha registrato molto fermento e afflusso di pubblico.Nell'ultima giornata della manifestazione, 26 marzo, sono arrivate nuove informazioni e filmati promozionali per varie di nuova produzione, che passiamo in rassegna e integriamo con informazioni collaterali su altri titoli annunciati e in corso.La serie è stata pubblicata nell'ambito della collana Horror Bunko dida Rin Fujiki dal 2011. Le cover sono state disegnate da Thores Shibamoto Attack on Titan: Before the Fall ). L'editore ha pubblicato lo scorso 25 febbraio il 13° volume della serie, mentre il prossimo 25 novembre è prevista l'uscita del quattordicesimo; l'opera ha venduto oltre 950.000 copie.L'anime è un adattamento animato di Juni Taisen (Le dodici guerre), light novel scritto da NisiOisin Medaka Box ) e illustrato da Hikaru Nakamura Arakawa Under the Bridge ). L'anime per la TV è programmato per la messa in onda questo stesso anno.6a stagione anime per Natsume Yuujinchou I primi filmati per il sequel di Touken Ranbu Hanamaru programmato per il prossimo gennaio e per l'adattamento animato firmato dalloche andrà in onda in estate.Dal recentesono state inaugurate anche le celebrazioni per i 25 anni del manga Yu Yu Hakusho di Yoshihiro Togashi Tra le prime iniziative messe in cantiere degli speciali negozi a tema a Shibuya, Ebisubashi and Tenjin-ekimae dalla fine di aprile e un caffè, anch'esso tutto a tema della serie, nella Adores Anime Plaza di Ikebukuro da maggio a luglio.