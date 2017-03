Junichi "Jun" Hashiba è un liceale che, come molti coetanei, freme per perdere al liceo la propria verginità. Peccato che egli non è affatto popolare e spesso si aggrega con altri compagni di classe della sua risma e nella sua condizione.

Un giorno, per una scommessa, viene obbligato a fare la dichiarazione a Yukana Yame, una sua compagna di classe bella e avvenente che si veste sempre alla moda in stile Gyaru. Jun si prostra ai suoi piedi certo del fallimento. A sorpresa però, Yame non lo respinge e accetta di frequentare Jun anche se spesso lo prende un po' in giro.

Come si evolverà il rapporto di questa strana coppia.

I "Chronos Rulers," combattano i demoni divora tempo, che appaiono ogniqualvolta qualcuno esprima il desiderio di tornare in dietro nel tempo per poter cambiare il proprio destino. In queste battaglie viene manipolato lo spazio-tempo.

La vacanza di una vita, un viaggio in una remota isola piena di geni... e di omicidi. Iria Akagami, erede di una potente famiglia, vive da cinque anni sull'isola della Piuma del Corvo Bagnato, un minuscolo lembo di terra circondato dal Mar del Giappone. Fu cresciuta nel lusso, riverita come una principessa, fino al momento in cui venne estromessa dal leader della Fondazione Akagami, finendo a vivere sull'isola insieme alle sue due domestiche. La ragazza tuttavia non è sola: ha invitato le migliori menti del Giappone a soggiornare sull'isola con lei. (da un romanzo originale di NisiOisiN

Molto movimentato il fine settimana dell'che ricordiamo essere una fiera di riferimento del settore dell'animazione, games e manga del paese del sol levante.Con la stagione TV primaverile ormai alle porte l'occasione è più che propizia.Nella giornata del 25 sono state diffuse nuove informazioni e filmai promozionali per varie serie in produzione che arriveranno nell'immediato futuro. Eccone qui una prima rassegna. Code Geass ) e Kaito Ishikawa One-Punch Man ) daranno voce ai due protagonisti dell’anime: Vict e Kiri. Chaos Dragon ) dirige la serie presso lo studio project No.9 Le ragazze anelano alla landa selvaggia ); Michiko Yokote Handa-kun ) cura la sceneggiatura.è un gioco di ruolo di tipo tradizionale giocabile su sistemi mobile con combattimenti a turni con il giocatore (single player) che deve ottenere armi, oggetti e compagni (anch'essi sottoposti a livelli si rarità) attraverso quest ed eventi speciali. La prima uscita del gioco si ha nel 2013 con la partecipazione di Nobuo Uematsu (Final Fantasy VI e altri) come artista e di Hideo Minaba da Final Fantasy IX.