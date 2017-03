Chise Hatori ha solo 16 anni ma ha già perso tutto; senza famiglia né speranze, sembra che per lei tutte le porte siano chiuse, ma un incontro casuale pare cambiare il suo destino. Nel momento più buio appare davanti ai suoi occhi un misterioso mago che le offre una possibilità che non può rifiutare. Questo mago, che pare essere più vicino ai demoni che non agli umani, le offrirà la luce che sta disperatamente cercando, o la farà cadere ancora di più nelle tenebre?

A causa di una serie di terremoti catastrofici molti stati hanno visto sprofondare in mare parte dei loro territori. La storia si svolge 100 anni dopo questi eventi, in Giappone. Per garantire assistenza agli altri stati, le città costiere ed i collegamenti fra di loro sono stati migliorati ed è stato formato un corpo di vigilanza delle coste e del mare. Nelle file delle “Blue Mermaids” sono entrate numerosissime ragazze ottenendo importanti risultati. Anche Akeno Misaki e Moeda China, amiche d'infanzia, desiderano entrare fra le fila delle Blue Mermaids, e insieme con altre ragazze che condividono il loro sogno, entrano nell'Istituto di Studi marini di Yokosuka.

Nino è una ragazzina innamorata segretamente del suo amico Momo e quando sembra sul punto di non riuscire più a nascondere i suoi sentimenti, egli si trasferisce lontano. Nino è disperata ma a consolarla ci pensa un misterioso bambino che compone musica. Prima di separarsi i due si scambiano una promessa: "Se avrai voglia di gridare, canta la mia melodia, riconoscerò sicuramente la tua voce e ti troverò".

Passano gli anni e Momo s'imbatte in un ragazzo che dice di essere un compositore...

Mahmut è un giovane che presta servizio sotto il consiglio del generale di Türkiye. L'aria di guerra si addensa sul suo Paese. Con la scissione del consiglio, cominciano le incomprensioni tra i guerrafondai e i pacifisti. Da qui Mahmut inizia la sua ricerca per mantenere la pace a ogni costo. Mentre si ritrova coinvolto sempre più profondamente nella politica del mondo antico, nuovi amici e alleati fanno la loro apparizione. Chi prevarrà? Cosa farà Mahmut se la guerra si rivelerà inevitabile?

Personaggio principale della storia è Kojiro Shindo, direttore generale dell'ufficio Pianificazione Politica del Primo Ministro giapponese il cui viaggio d'affari viene interrotto da un evento che potrebbe cambiare la sua vita e quella del suo paese e dell'umanità. Mentre l'aereo rulla sulla pista di volo appare, dal nulla, una gigantesca struttura che ingloba l'aereo con tutti i 251 passeggeri. Dopo che tutte le persone sull'aereo sono sbarcate, si presenta davanti a loro una persona: un giovane uomo che sembra un normale essere umano, rassicurandoli che nulla sarà loro fatto di male.

Shindo gli chiede spiegazioni del sequestro, e come una risposta nella struttura appare un gigantesco schermo e sui cellulari di tutti i passeggeri arriva una dichiarazione dal tono imperativo: "Io, Yaha-kuiza Shunina, con la presente vi annuncio che sto per intervenire negli affari interni del Giappone."

Chi è questo giovane uomo? Chi sono gli Anisotoron a cui afferma di appartenere....cos'è questa immensa struttura?

Molto movimentato il fine settimana dell'che ricordiamo essere una fiera di riferimento del settore dell'animazione, games e manga del paese del sol levante.Nella giornata del 25 sono state diffuse nuove informazioni e filmai promozionali per varie serie in produzione che arriveranno nell'immediato futuro. Eccone qui una seconda rassegna.l’agenziaha annunciato, in occasione del "TsukiPro Festival - Winter" il lancio di un anime, intitolato proprio TsukiPro the Animation , che si propone di raccontare la quotidianità di 4 band i: SolidS, Quell, SOARA e Growth.Fujiwara (MOVIC) ha ideato la storia originale e il concept insieme a Ryōko Seki; il character design originale è stato disegnato da Yū Satsuki (SQ Series, SolidS e Quell) e Tohiro Shijima (Alive Series, Soara e Growth); Akira Takizawa e Takeshi Hama compongono le musiche.L’opera è già stata trasposta in una serie OVA prequel , la prima delle tre parti dell'anime è uscita nell’agosto 2016 nei cinema e poi a dicembre allegata al volume 6 del manga; il secondo episodio è uscito nei cinema nipponici il 4 febbraio e poi allegato in OAD al settimo volume del manga. Infine la terza e ultima parte giungerà nei cinema ad agosto e in OVA a settembre 2017. La serie anime è prevista per l'autunno di quest'anno.L'anime, scritto da Noboru Takagi Kuroko's Basket ) e diretto da Kazuhiro Furuhashi Rurouni Kenshin serie tv, Gundam Unicorn ) per lo studio MAPPA In This Corner of the World ), si avvale del character design di Toshiyuki Kanno Black Blood Brothers ) e delle muische di Ryo Kawasaki Reikenzan: Eichi e no Shikaku ). Nello staff troviamo inoltre Kazuo Ogura alla direzione artistica, Yoshihisa Oyama alla direzione della fotografia, e Ryoichi Ishigami alla direzione della grafica 3D.