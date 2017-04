Time Bokan 24, seconda stagione in produzione per il remake Tatsunoko

I nostri testi di storia sono tutti sbagliati?! Nel 24° secolo l'umanità ha messo a punto l'invenzione della Macchina del Tempo, grazie alla quale ha potuto verificare gli eventi studiati sui libri di scuola. Contrariamente a quanto creduto, la Storia che conosciamo è piena di errori! Per ripristinare la verità, il governo giapponese e l'organizzazione JKK (lo Space-time Administrative Bureau), inviano la coppia formata da Tokio e Calen a investigare, ma per qualche motivo il gruppo Akudarma farà di tutto per intralciare la missione dei nostri eroi. Tra i nemici, la perfida Bimajo, Tsubuyakky e Suzukky, impiegati della History Paradise, la maggiore compagnia editoriale del mondo che ha interesse a mantenere la Storia come scritta sui libri.

Tanti gli annunci che giungono in queste ore dall'in corso all'International Exhibition Center di Tokyo, lo stesso famoso centro congressi della capitale nipponica noto anche comeche due volte all'anno ospita il Comiket, la più grande manifestazione al mondo dedicata ai fumetti.Proprio dalla fiera arriva la notizia di una seconda stagione per. La prima serie di ventiquattro episodi, andata in onda dal 1 ottobre 2016 al 18 marzo 2017 su, e in streaming su Crunchyroll , ripropone il classico Tatsunoko di metà anni 70 in una nuova saga e in una veste grafica al passo con i tempi:Nello staff, il regista Takayuki Inagaki , lo sceneggiatore Yoichi Kato Level-5 al character e mecha design in collaborazione con Kunio Okawara Armored Trooper Votoms ), e conalla progettazione della serie. Il cast principale di voci è invece composto da Akihisa Wakayama (Tokio), Akari Kito (Karen), Eri Kitamura (Bimajo), Hiroaki Hirata (Tsubuyakky) e Kenta Miyake (Suzukky).