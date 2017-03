La storia si svolge in un mondo antropomorfo: 18 studentesse che presentano le caratteristiche dei cavalli da corsa si allenano per affrontare le diverse prove che le attendono, concorrendo per diventare le numero uno.

La Cygames ha annunciato sabato 25 marzo durante l'annualeche per il proprio videogiocoè in programma la creazione di una versione sia anime che manga!La P.A. Works Kuromukuro ) si occuperà dell'animazione mentre i produttori saranno Lantis . Maggiori informazioni verranno svelate più avanti.Ecco il video promozionale diffuso durante la passata edizione (2016) dell'Il manga, dal titolo STARTING GATE! -Una Musume Pretty Derby- è stato lanciato oggi sul sito web dellaCycomi. Il manga sarà a cura di Koisugi S.Durante l'di quest'anno è anche presentato un video promo del videogioco ufficiale del brand che è attualmente in via di sviluppo.Ci sarà un evento speciale per il lancio della serie anime: "1st EVENT Special Weekend!" all'anfiteatro Maihama a Chiba.