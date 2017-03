Poche ore fa si è tenuta, nell'ambito dell', la conferenza, riguardante i nuovi progetti per il franchise di Fate/stay night. Dopo una serie di annunci su nuovi contenuti del mobage Fate/Grand Order, sono iniziati gli annunci anime: per prima cosa, è stata finalmente rivelata la data di uscita del primo lungometraggio (dal sottotitolo "Presage Flower") dedicato alla route Heaven's Feel , che arriverà nelle sale nipponiche il prossimoA seguire, è arrivato l'annuncio (corredato da trailer) che Fate/Apocrypha adattamento della light novel omonima di, sarà trasmesso in TV (e sulla piattaforma streaming) a partire dal prossimo mese di