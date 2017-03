Nonostante siano ormai passati diversi mesi dalla sua uscita, Your name. l'ultimo film del regista Makoto Shinkai , continua a far parlare di sè e a suscitare interesse e non si contano gli eventi a lui dedicati.Uno degli ultimi è stata unaallestita presso Matsuya Ginza, in cui erano radunati ed esposti al pubblico circa 300 pezzi fra storyboard, concept art e altro materiale di produzione per immergersi nuovamente nella magia del film.Kimi no Na wa. non è l'unico lavoro di successo di Shinkai quindi la mostra inizia con un'introduzione ai suoi film precedenti, con foto e una breve sintesi delle informazioni principali.Entrando nel percorso dell'allestimento, si nota subito la luce calda in cui le opere sono state immerse e che aiutano a ricreare perfettamente l'atmosfera delle pellicole di Shinkai. I primi ad essere esposti sono gli storyboard.Molti sono i bozzetti dedicati a mostrare lo sforzo messo nella progettazione di Kimi no Na wa.e del lavoro eseguito per dar vita ai personaggistudiando anche i minimi dettagli.Ovviamente molto materiale è dedicato agli splendidi scenari che fanno da sfondo alla storiaE non mancano i confronti fra finzione e realtàUn altro elemento fondamentale del film è il contributo musicale dato dai Radwimps; lo stesso Shinkai ha dichiarato che considera i testi delle quattro tracce il "grido del cuore dei personaggi". Lo spazio dedicato a loro nella mostra offre ai visitatori una maggiore comprensione dei brani e di come siano profondamente interconnessi con la trama del film.Non poteva mancare un angolo dedicato allo shopping: circa 200 articoli disponibili, alcuni anche in edizione limitata! Tutto per i fan!Ma non è ancora finita: presso "I Primi Ginza" era possibile assaggiare il menù a temaDolci e bevande ispirati alla trama del filmIl tutto si è chiuso il 20 marzo.... speriamo sia replicata presto altrove!