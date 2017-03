Si è da poco concluso l', fiera di riferimento per l'animazione giapponese che ha fatto registrare in quattro giorni. La fiera è stata anche occasione per i fan di osservare vari cosplay degli anime più in voga del momento. Di seguito vi proponiamo una gallery di alcuni dei più significativi.P.S. Ci scusiamo per la bassa qualità delle foto, dovuta all'impossibilità di reperire le immagini originali ad alta risoluzione. Le immagini di seguito sono state reperite sui vari account twitter dei visitatori della fiera di Tokyo.