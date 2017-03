攻殻機動隊

Laha distribuito "l'ultimo trailer" per il live action di Ghost in the Shell . Il film uscirà venerdì:Lasta distribuendo un secondo video sottotitolato in giapponese, che mostra l'attrice Scarlett Johannson e altri membri del cast:Lae lastanno cofinanziando e coproducendo il film: la prima ne è il nuovo distributore, che ha preso il posto dellaIl film uscirà il 31 marzo.Il titolo giapponese in katakana è Ghost in the Shell, mentre scritto in kanji sarebbe Kōkaku Kidōtai (), ed è il titolo utilizzato per gli altri film in Giappone, dove uscirà il 7 aprile.Scarlett Johansson sarà la protagonista, il maggiore Kusanagi, mentre Pilou Asbæk (Lucy) sarà Batou . Michael Pitt (Boardwalk Empire) sarà l'Uomo che Ride. Il regista, comico e attore Beat Kitano (meglio conosciuto come Takeshi Kitano ) reciterà nel ruolo di Daisuke Aramaki , fondatore e direttore della Sezione 9.L'attrice francese Juliette Binoche ( Godzilla , Il paziente inglese, Chocolat) è la dottoressa Ouelet; anche Kaori Momoi Helter Skelter ) e Rila Fukushima (Wolverine) saranno parte del cast.Gli altri attori della sezione 9 sono: Lasarus Ratuere (Terra Nova) nel ruolo di Ishikawa , Tawanda Manyimo (The Rover) nel ruolo di Borma , Yutaka Izumihara (Unbroken) nel ruolo di Saito , Danusia Samal (Tyrant) nel ruolo di Ladriya e Chin Han (Independence Day: Resurgence) nel ruolo di Togusa Rupert Sanders (Biancaneve, Huntsman) è il regista. Jonathan Herman (Straight Outta Compton) ha rivisto la sceneggiatura di William Wheeler (Hoax, Il fondamentalista riluttante) e Jamie Moss (Street Kings). Lae il cofondatore Richard Taylor lavorano al film.Membri in più del cast saranno Jess Hall (The Spectacular Now), l'editore Neil Smith (Biancaneve, Huntsman), lo scenografo Jan Roelfs (Fast & Furious 6) e i costumisti Kurt Swanson e Bart Mueller (Hunger Games: Il canto della rivolta).