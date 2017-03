dal 20 al 26 marzo 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 26/03/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaClassifica settimanale composta quasi del tutto da nuove uscite con il primo posto preso di larga misura dall'ultimo volume di. È ben distanziata lanel primo capitolo della nuova saga del 2202. E al terzo posto altri bishonen canterini, stavolta sono quelli diPer poco non riesce ad andare sul podio il primo BD della seconda serie di KonoSuba, anche in questa edizione sospinto da un mini videogame allegato all'uscita.Tra le altre presenza ricorrenti, Macross Delta, Gundam Iron-Bloodes Orphans e Natsume Yuujinchou.* BD/DVD accompagnato da biglietto per evento live