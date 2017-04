PARK Harujuku, annunciato Urahara: l'anime per il webcomic di Crunchyroll

Tra molti anni tutte le più grandi città del mondo saranno distrutte da creature provenienti da un altro pianeta. Il loro prossimo obiettivo è il famoso distretto di Harajuku a Tokyo! Solo un trio di ragazze affamate di shopping può sperare di risolvere il problema. Ma avranno davvero tutto ciò che è necessario per diventare membri dell'unità di crisi del Park di Harajuku?

All’AnimeJapan è stato annunciato che il webcomic di Patrick Macias PARK Harajuku: Crisis Team! sarà trasposto in un anime intitolato Urahara . Nel sito del progetto è scritto che Crunchyroll e “importanti creatori giapponesi” sono partner dell’opera. Crunchyroll è l’editore dell’opera, pubblicandolo nel sito da maggio 2015. Il webcomic ha come protagonisti le mascot che Tanaka ha disegnato per un negozio al dettaglio del parco di Harajuku, a Tokyo