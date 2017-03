Marmalade Boy è uno dei più grandi successi nell'ambito dei manga per ragazze in Italia e a ogni sua ristampa della Planet Manga continua a riscuotere grande successo nonostante il passare degli anni.

Forse a causa della trasmissione televisiva dell'anime su Italia 1 che, nonostante le censure, ha lanciato Marmalade Boy nell'immaginario dello shoujo collettivo come la tipica commedia sentimentale/familiare, da allora la Planet Manga ha continuato a pubblicare quasi tutte le opere della Yoshizumi e Marmalade Boy Little non fa eccezione.

Parliamo del seguito, ambientato circa 15 anni dopo la conclusione della prima serie (per questo sconsiglio la lettura della recensione a chi debba ancora leggere Marmalade Boy perché inevitabilmente nel parlare di Little ci saranno degli spoiler, che comunque cercherò di mantenere al minimo).



I protagonisti stavolta sono i fratellini di Miki e Yu (che sono fratelli di entrambi gli ex protagonisti ma non condividono legami di sangue tra loro) Rikka e Saku, che convivono nella stessa casa con i loro strampalati genitori e si trovano alle prese con le loro prime vicende sentimentali.

Proprio quando Rikka ha la sua prima cotta per un bel ragazzo conosciuto a scuola, suo "fratello" Saku le dichiara di essere innamorato di lei da sempre... all'inizio Rikka rimane totalmente shoccata da questa dichiarazione e cerca di minimizzare, ma piano piano, come sembra imporre il destino di questa famiglia "confusa", dovrà iniziare a prendere più seriamente i sentimenti di quello che fino a quel momento ha sempre considerato soltanto suo fratello, iniziando a scoprirne lati nascosti.

Parallelamente la Yoshizumi ci mostra cosa ne è stato di tutti i personaggi del manga precedente, di Miki e Yu che ora convivono insieme da molto tempo, di Ginta e di tutti gli altri, e in alcuni casi dei loro figli.



Insomma Marmalade Boy little si articola su due piani: le avventure sentimentali, le prime cotte e i primi turbamenti di Rikka, Saku e dei loro compagni di scuola e dall'altro lato delle vicende "più adulte" dei vecchi personaggi della serie originale, che devono risolvere problemi più concreti e maturi (scelte come lo sposarsi o no, il divorzio, l'avere dei figli, e così via).

Elemento questo che forse appiattisce e rende confuso il manga, perché il target di riferimento non è chiarissimo e si passa da storie d'amore tra adolescenti a storie di "adulti" con ben altri tipi di problemi da risolvere.

La Yoshizumi stessa pare aver avuto qualche dubbio su come gestire le vicende delle due generazioni di protagonisti, visto che mentre la serie originale veniva serializzata in Giappone su Ribon che è una rivista per bambine dagli 8 ai 12 anni circa, questa serie viene invece pubblicata su Cocohana rivista dal target un po' più maturo, e il compromesso raggiunto alla fine di alternare le due vicende non sembra essere proprio molto azzeccato.

E' come passare da uno shoujo (le avventure di Rikka e Saku) a un josei (Miki e gli altri) da una pagina all'altra e questo crea qualche problema di continuità.



Esaminando questo aspetto più nel dettaglio, la parte su Rikka non è molto originale. Capisco che sia un manga più che altro "tributo" a Marmalade Boy fatto per attirare i vecchi fan, ma tutti i soliti finti colpi di scena alla "ora a causa di un'improvvisa gelosia, vedo il ragazzo che ho sempre considerato un parente in modo diverso, come un uomo" sono talmente triti e ritriti da annoiare facilmente. Per carità, la Yoshizumi è una veterana e una maestra nel campo delle commedie sentimentali per ragazze, ma inizia a ripetersi un po' troppo, e le situazioni e i personaggi sono praticamente sempre gli stessi dai tempi di Cuore di menta.

Per quanto riguarda gli "adulti" ci sono piccole incomprensioni che si risolvono quasi subito, rendendo il tutto un po' insapore e privo di pathos. I personaggi tendono a razionalizzare tutto, ogni minimo sentimento, e a risolvere tutto col dialogo e la logica, cosa che li rende forse piatti e troppo affettati per essere realistici o quantomeno verosimili.



Per quanto riguarda il comparto tecnico, qui si vede il grande miglioramento della Yoshizumi, che rimane sempre fedele a sé stessa (il suo stile non ha subito grosse variazioni negli anni, se non un'armonizzazione complessiva e una cura crescente per i dettagli e la scelta dei colori), ma i disegni sono sempre più eleganti, raffinati e mai pacchiani o fuori posto. C'è quella piacevole "rigidezza" che contraddistingue i suoi personaggi e una retinatura pacata e ben equilibrata.

Molto belle soprattutto le cover e le immagini a colori, semplici ma d'impatto.



L'edizione della Planet Manga è semplice, in formato standard, ma comunque ben curata all'interno.



Insomma, un manga che non deluderà i nostalgici e i fedelissimi della Yoshizumi, ma forse un po' troppo privo di contenuti nuovi per chi si avvicina per la prima volta a questa mangaka, che in passato ha lavorato a shoujo e josei molto più convincenti.

Manca quella freschezza, quell'autentico colpo di scena, che in passato al Yoshizumi è stata in grado di regalare, anche nel suo shoujo più recente Chitose etc. (in cui forse il pathos andava affievolendosi sempre di più col passare dei volumi).