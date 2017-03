Novità

Kaoruko Mochizuki gestisce un’erboristeria in una piccola cittadina di mare. Un giorno, un uomo misterioso vestito di nero di nome Kaname Hibiki entra nel suo negozio e le rivela che è in realtà una strega e che per di più ha bisogno di lui per risvegliare il suo potere! Ma le sorprese non finiscono qua, dato che la madre di Kaoruko le ha infuso il potere della Regina delle Streghe e che sarà bersaglio di tutti coloro che vorranno rubarle il potere. Ma Kaname le dice che è lì per proteggerla… e come prima cosa, la bacia! Dopo averci fatto sognare con Midnight Secretary, Tomu Omhi continua a deliziarci con questo fantasy avventuroso dalle forti tinte rosa.

Tomu Ohmi

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 4.95