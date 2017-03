Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 20 e il 26 marzo 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Ci sono vaie novità nella classifica di questa settimana, ma le prime posizioni sono ancora riservate a Tokyo Ghoul:re e The Seven Deadly Sins, solo Skip Beat! si avvicina al terzo posto.



Buono l'assortimento di titoli tra Shoujo, Seinen e Jousei con Giant Killing, Hoozuki no Reitetsu ed Histoire esordienti nelle prime dieci posizioni, mentre Fairy Tail e Golden Kamui tengono le posizioni della scorsa settimana.