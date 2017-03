L'anime in 27 episodi, prodotto danel 1972 come trasposizione del manga omonimo del 1969 del "dio dei manga" Osamu Tezuka , è diretto dall'osannato Yoshiyuki Tomino Mobile Suit Gundam ) e racconta la storia di Toriton, ultimo sopravvissuto della stirpe dei Tritoni. Più di 50.000 anni fa, all'epoca della leggendaria Atlantide, la Terra era completamente diversa da come la conosciamo oggi, anche nella sua geografia.A quel tempo viveva un popolo prospero e pacifico, quello dei Tritoni, esseri mezzi uomini e mezzi pesce, cacciati dai bramosi e crudeli Poseidoni. Ed è proprio a causa dei Poseidoni che avviene la rovina di Atlantide: il loro sovrano Poseidone scatena il terremoto che decreta la fine della città-isola e l'estinzione di tutti i Tritoni... Tutti eccetto uno!