Diverse centinaia di anni fa, la razza umana fu quasi sterminata dai giganti. Si racconta di quanto questi fossero alti, privi di intelligenza e affamati di carne umana; peggio ancora, essi sembra divorassero umani più per piacere che per necessario sostentamento.

Una piccola percentuale dell'umanità però sopravvisse asserragliandosi in una città circondata da mura estremamente alte, anche più alte del più grande di giganti.

Eren è un adolescente che vive in questa città, dove non si vede un gigante da oltre un secolo. Ma presto un orrore indicibile si palesa alle sue porte, ed un gigante più grande di quanto si sia mai sentito narrare, appare dal nulla abbattendo le mura ed imperversando assieme ad altri suoi simili fra la popolazione.

Eren, vinto il terrore iniziale, si ripromette di eliminare ogni singolo gigante, per vendicare l'umanità tutta.

A causa di una mutazione genetica del quinto dito del piede, il genere umano ha ottenuto la capacità di sviluppare dei superpoteri, denominati "quirk", che si manifestano per la prima volta all'età di quattro anni. Queste particolari abilità hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone: gli eroi, i quali combattono contro i supercriminaliche seminano il terrore nel mondo.



Affascinato dagli eroi sin dalla più tenera età, Izuku Midoriya è uno studente delle scuole medie che ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia. Tuttavia Izuku è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk, ragion per cui egli viene continuamente deriso dai suoi coetanei che lo chiamano Deku (lett. "sfigato"). Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno il suo ardore verrà notato da All Might, l'eroe più potente mai esistito.

Il mondo è caduto in rovina migliaia di anni addietro, ma un misterioso uomo di nome "Y" lo ha "ricostruito" grazie ad un complesso meccanismo di ingranaggi.

Al tempo in cui si svolge la storia, Naoto Miura è un allegro liceale con la passione per gli ingranaggi ma improvvisamente gli arriva in casa una scatola da cui esce una bella androide di nome RyuZU. Che ripercussioni avrà l'incontro di questi due sulle loro esistenze e sull'intera società?

Nella città di Sakurada la metà circa della popolazione è in possesso di poteri speciali di tipo ESP o simile, generati da forti sentimenti o dalla volontà di aiutare le persone care. Un comitato di amministrazione supervisiona le persone con queste capacità e tutta la popolazione conduce una vita tranquilla.



Tra gli abitanti dotati di poteri ci sono anche Kei Asai e Misora Haruki. Il primo è dotato di una memoria eidetica e riesce a ricordare perfettamente tutto ciò che vede e sente, la seconda può effettuare un "reset" del tempo e riportare tutto indietro fino a due giorni prima. Facendo ciò tutti dimenticano quanto avvenuto nei giorni resettati ad eccezione di Kei che quindi, insieme a Misora, è in grado di cambiare il presente e il futuro. Due anni prima però, facendo uno di questi riavvolgimenti, Sumire Souma, una loro compagna di classe delle medie, morì mentre senza il reset sarebbe rimasta in vita. Al liceo, Kei e Misora si adoperano nel "Service Club" usando i loro poteri per aiutare compagni e non mentre cercano un modo per riportare in vita Sumire. Un giorno giunge loro una nuova richiesta:

"Vorrei che mi aiutaste a riportare in vita il mio gatto".

La storia si svolge nel Paese del Drago, dove Nonoko, da poco nominata dentista, ha la missione di proteggere il drago, protettore del paese, dai batteri responsabili della carie. Un giorno, nel corso di una serie di battaglie contro un paese confinante, Nonoko scopre su uno dei denti del drago un giovane soldato nemico privo di sensi. Il suo nome è Bell, ed è stato resuscitato dal drago all'interno di un suo dente: questo fenomeno soprannaturale, secondo la leggenda, precede un grave disastro. Nonoko e Bell dovranno affrontare una serie di dure battaglie, accettando infine il loro destino.

