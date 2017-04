Breaking news anime: Blame!, My Hero Academia, Linked Horizon

20 maggio

Blame! è ambientato in un futuro lontano dove ciò che è rimasto della razza umana risiede all'interno della Megastruttura, un ampio e pericoloso labirinto pieno di insidie e senza controllo. Eroe di questo mondo è il misterioso Killy, uno strano individuo che si batte per evitare la scomparsa della civiltà umana.

L'atteso adattamento cinematografico animato di Blame! sarà disponibile come originale Netflix a vent'anni dall'uscita dell'omonimo manga, pubblicato tra il 1997 e il 2003.

13° volume del manga

che porterà questo brand

a superare i 10 milioni di copie in stampa!

Diffuso ieri il trailer per il film d'animazione di Polygon Pictures su Blame! , capolavoro cyberpunk di Tsutomu Nihei . In questo nuovo video abbiamo la possibilità di ascoltare la Theme song "calling you" cantata da angela (gia' conosciuta con la serie Knights of Sidonia ).Vediamolo subito di seguito:Il film sarà nelle sale giapponesi ilprossimo e visibile in tutto il mondoNello staff, oltre al già citato Hiroyuki Seshita, il mangaka nonché autore originale della serie,, lo sceneggiatore Sadayuki Murai , il character designer Yuki Moriyama e il direttore artistico Hiroshi Takiguchi Manca sempre di meno per l'atteso ritorno di My Hero Academia , che ora sappiamo andra' in simulcast per l'Italia sul portale VVVVID.it . é stato diffuso ieri un nuovo trailer che ci fa ascoltare per bene uno spezone della nuova opening: "Peace Sign" di Kenshi Yonezu La "prima" giapponese è prevista per oggi, restiamo sintonizzati sul nostro calendario per vedere quando arriveranno anche i sub ita ufficiali.Il 4 aprile esce anche il(edito in Italia da(tra manga, novels, spinoffs)Il sito ufficiale di Hirune Hime ~Shiranai Watashi no Monogatari~ Napping Princess: The Story of the Unknown Me ), ha rilasciato una nuova clip ufficiale dedicata a questa pellicola che segna il ritorno alla regia di film d'animazione del regista Kenji Kamiyama Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ), cinque anni dopo 009 Re:Cyborg (2012).La clip mostra l'attacco di una creatura demoniaca nel mondo sognato dalla protagonista.Il film uscirà nelle sale nipponiche il 18 marzo ed è basato sui sogni della protagonista Kokone.Il film è prodotto da, e si tratta del primo lungometraggio di questa compagnia legata a. Il regista Kamiyama, oltre ad occuparsi della regia, ha scritto anche la sceneggiatura; al suo fianco troviamo: Satoko Morikawa ( La Ricompensa del Gatto Eden of the East ), che si occupa del disegno dei personaggi; Shigeto Koyama ( Michiko e Hatchin , Seirei no Moribito, Heroman ), stà lavorando al mechanical design. Da segnalare la presenza nello staff dell'animatore Christophe Ferreira ( Basquash ), che sta lavorando ai concept arts, allo storyboard, oltre che alle animazioni.Il sito ufficiale dei Linked Horizon , il gruppo musicale dietro le famose sigle di apertura della serie animata dell' Attacco dei Giganti , ha annunciato i dettagli sul secondo album. I doppiatori giapponesi della serie animata Hiroshi Kamiya (Levi) e Marina Inoue (Armin) faranno parte dell'album, sono accreditati come "voci" e sicuramente interpreteranno di nuovo i personaggi animati anche in questa veste.L'album,, sarà disponibile in Giappone il 17 maggio. Il CD conterrà 11 tracce, tra cui "Shinzō o Sasage yo!" la nuova opening della tanto attesa serie animata che ricomincia oggi in Giappone.