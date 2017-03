Ecco la trama dei nuovi episodi direttamente dal sito ufficiale Toei Animation:



"Proprio nel bel mezzo di una crisi economica di scala universale, che si racconta capiti una volta ogni 100 anni, il nostro Goku, nato in campagna, ha deciso miracolosamente di cercare lavoro! Ma ad attenderlo non trova solo un'offerta di impiego, piuttosto lo aspetta la dura realtà di guadagnarsi da vivere con le proprie forze. Inoltre, la società è divisa dal fazionalismo e la crisi coglie anche le aziende... Divertitevi ad assistere alle attività di Goku e compagni alle prese con una severa ma divertente vita lavorativa!"

Alla sinossi della nuova saga s'accompagnano nuove key art dei protagonisti con i rispettivi ruoli ed una carrellata di drama trailer che anticipano il contenuto dei nuovi episodi, potete visionarli qui di seguito.Nuovo assuntoNuovo assunto (rivale di Goku)Nuovo assuntoCaporeparto (si occupa di fare affiancamento al personale)Responsabile del personaleCapoufficioImpiegato delle pubbliche relazioniImpiegato dell'ufficio di collegamentoPresidente della DBDirettore della DBGelo Corporation (cliente della DB)Gelo Corporation (cliente della DB)"Ciao, sono Goku! Vegeta, che è entrato nel mondo del lavoro insieme a me, mi ha lanciato una sfida spettacolare!""Sfidiamoci, Kakaroth!""Sì, Vegeta! Ti batterò con questo pugno! Sei pronto? JAN KEN PON! Mannaggia! Ho perso! Quindi oggi dovrò pagarlo io il pranzo... ma non ho la forza di andare alla cassa! A voi tutti nuovi lavoratori, mi raccomando! Mangiate come si deve e impegnatevi un sacco!""Ciao, sono Goku! Piccolo, il responsabile del personale, mi ha parlato con una faccia serissima! Pare che qualcuno debba trasferirsi... E se fossi io?""Davvero? Che peccato...""Non manca molto, perciò non vi perdete il declassamento di Crilin in Dragon Ball Super!""Eh? Io?!""In primavera capitano cose inaspettate, riesci a capire, no? Mi raccomando, nuovi lavoratori! Impegnatevi un sacco!""Ciao, sono Goku! Il lavoro non finisce mai! Ho una montagna di documenti sulla scrivania! Devo assolutamente mettere in ordine! Ho un sonno boia, ma non posso lasciarmi vincere così! Mi sembra impossibile, ma devo per forza fare qualcosa!""Ehi, Goku... Lo so che sei una persona che fa gli straordinari, ma guarda che sono solo le 15:00 del pomeriggio!""Eh?! Mi raccomando, nuovi lavoratori! Sconfiggete il sonno e impegnatevi un sacco!"Tutto ciò che avete letto e cheha gentilmente tradotto per noi, come avrete sicuramente immaginato altro non è cheLa scelta del contesto di questo scherzo tuttavia non è casuale: l'anno scolastico in Giappone termina a marzo, e i laureandi iniziano a cercare lavoro in quel d'aprile, ecco perché la locandina promozionale è accompagnata dal messaggio augurale: "A tutti i nuovi lavoratori, buona fortuna!"I lottatori del Settimo Universo sono al momento impegnati nel Torneo del Potere nella saga "Survival Universale" , il cui prossimo episodio diè atteso domenica in Giappone; in Italia le nuove puntate sono attualmente in fase di doppiaggio ed il loro arrivo suè previsto dopo l'estate.