Ecco il video promo

Sequel di Card Captor Sakura. La storia prende piede dopo gli eventi della serie precedente, con Sakura che lascia le elementari e inizia la sua nuova vita da studentessa delle medie. Finalmente fa il suo ritorno anche l'amato Shaoran ma quando tutto sembra andare per il meglio, la piccola Sakura fa uno strano sogno in cui appare una misteriosa figura e le sue carte subiscono un improvviso cambiamento diventando trasparenti...

È in arrivo un episodio speciale nel formato OAD per il manga Cardcaptor Sakura: Clear Card-Hen delle CLAMP, sequel del famoso Card Captor Sakura L'episodio speciale è previsto in uscita per il 13 settembre 2017 in Giappone, in abbinamento con l'uscita del terzo volume del manga. Nel corso del "Sakura Fes 2017 ~Cardcaptor Sakura Birthday Gathering~" ne è già stato proposto un video promozionale in cui si ascolta anche la canzone "Yakusoku no Sora" eseguita dalla voce di Tomoyo, Junko Iwao La serie anime invece, Cardcaptor Sakura - Clear Hen , arriverà a gennaio 2018.Il manga Card Captor Sakura ha debuttato nel 1996 per lae attualmente conta 12 volumi in Giappone (edizione) ed è stato pubblicato in Italia dallaprima nell'edizione standard e poi in una Perfect Edition.Ecco lo staff all'opera sull'OAD: