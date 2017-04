Dopo Sailor Moon, Mila e Shiro e Rossana, Paolo Tuci colpisce ancora e stavolta ci regala una curiosa reinterpretazione di uno dei personaggi più amati dai fans italiani dell'animazione giapponese: Lady Oscar.

Nel nuovo video, l'artista ci regala una particolarissima versione "can can" della storica sigla dei Cavalieri del Re (ma c'è anche una cover della sigla di Enzo Draghi e Cristina D'Avena come bonus), con tante citazioni alla storia e all'arte del periodo in cui l'opera firmata da Riyoko Ikeda è ambienta.

E', inoltre, da poco uscito un nuovo album dell'artista, dedicato a Bim Bum Bam, la storica trasmissione per ragazzi di Mediaset. Nell'album, che è possibile acquistare qui, Tuci ci regala delle nuove versioni, sempre con il suo inconfondibile stile dance, di alcune delle sigle storiche del programma e di una ventina di sigle dei cartoni animati trasmessi negli anni dalle reti Mediaset. Alcune le conoscevamo già, altre sono nuove ma non mancheranno di strapparci un sorriso nostalgico, soprattutto grazie alla graditissima collaborazione di Pietro Ubaldi, doppiatore da sempre legato a Bim Bum Bam e ai programmi per ragazzi di Mediaset, cantante di molte sigle e voce attuale del pupazzo Uan, mascotte della trasmissione.



Si ringrazia Paolo Tuci per la collaborazione.