L'Accademia degli eroi più famosa degli ultimi tempi si riapre su VVVVID!

Nel futuro di

Stavolta la battaglia avrà luogo durante una delle manifestazioni scolastiche più in vista della scuola giapponese: il festival dello sport! L'eccitazione è alle stelle per gli studenti dello Yūei! E anch'io sono sovreccitata, all'idea di scoprire come questo evento sportivo sarà rivisitato in chiave eroistica!

Purtroppo l'aria che si respira all'inizio di questa seconda stagione di Boku no Hero Academia è ancora un po' pesante. Avevamo lasciato i nostri giovani eroi in uno stato di profondo sgomento, a seguito dell'incursione dei Supercattivi fra le mura della scuola. La prima puntata è infatti un po' lenta, divisa com'è fra una parte riepilogativa della passata serie e una introduttiva alla nuova saga. Ciononostante, è stato bello rivedere

Ho già letto nel manga la parte che verrà animata, ma la bellezza della colonna sonora, abbinata a un doppiaggio azzeccato, rende comunque meritevole la visione dell'anime.

My Hero Academia!

Questa prima puntata è stata transitoria e ci ha permesso di riprendere familiarità con gli eventi, i personaggi e la storia dei nostri giovani supereroi.

L'episodio di per se è tranquillo, non ci sono eventi di rilievo, ma è tutta una preparazione per il grande torneo scolastico che sarà al centro della prossima saga e in cui vedremo spiccare i vari poteri degli altri studenti.

Punto positivo a Ochaco in questo episodio, di cui si viene a scoprire ciò che l'ha spinta a iscriversi nella scuola (pensiero che appoggio pienamente). Quando cercava di darsi la carica mi faceva paura e ridere allo stesso tempo!

Speriamo solo che il piccolo Deku non si massacri troppo, ma temo che andrà proprio così. :P

Si ritorna tra i banchi della scuola più eroica che c'è, ed è come se non ce ne fossimo mai andati. La sottotrama del festival dello sport, sia pure con superpoteri, non mi entusiasma particolarmente, ma i personaggi sono così belli che sono certo sarà un piacere seguirli anche in questa veste. In questo primo episodio abbiamo scoperto un nuovo lato nascosto di Ochaco e confermato ancora una volta che All Might è un personaggione. Bene così, vedremo come andrà avanti!

Cosa dire, sono davvero felice di questo ritorno. Primo episodio che si apre con un recap della prima stagione lungo ben 5 minuti e quindi non proprio necessario (l'episodio precedente sennò a cosa è servito?), ma nonostante tutto si entra abbastanza velocemente nel cuore di questo arco narrativo. All'inizio il tutto viene presentato come un festival (seppur importante, comunque è solo un festival) ma avendo precisato che è la grande occasione di Deku per debuttare nel mondo degli eroi sentiamo meravigliosamente l'importanza che avrà questa stagione. Primo episodio ottimo, speriamo che i prossimi riescano ad emozionate e a sorprendere!